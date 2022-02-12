На Херсонщині горів будинок. Господарка з опіками у лікарні

У селі Костогризове Херсонської області горів житловий будинок. У 80-річної господарки будинку близько 15% опіків тіла.

Про це йдеться на сторінці у Facebook Головного Управління ДСНС України у Херсонській області.

Рятувальники пожежно-рятувального підрозділу та команда місцевої пожежної охорони села Семенівки загасили пожежу площею у 60 квадратних метрів. Жінку було госпіталізовано до Каховської центральної районної лікарні.

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