Колективний договір укладається між роботодавцями та представниками трудового колективу. Ця угода є результатом соціального партнерства та діалогу між ними.

Про це в ефірі Українського радіо: Миколаїв розповіла директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської ОДА Оксана Єльчієва.

За словами Оксани Єльчієвої, колективний договір повинен містити певні домовленості між працівниками, профспілками та роботодавцями щодо налагодження соціального діалогу.

"Соціальний діалог — регулювання відносин між роботодавцями та між профспілками – насправді досить важливе питання. Колективний договір має бути складений на кожному підприємстві, це домовленість між роботодавцем та працівниками. Складення колективного договору регулюються двома законами: "Законом України про колективні договори та угоди" та "Законом про соціальний діалог в Україні", — каже Оксана Єльчієва.

Оксана Єльчієва розповіла, що "Кодекс законів про працю" може не враховувати різнопланові особливості роботи, які виникають на окремих підприємствах: додаткові соціальні гарантії для працівників, зобов’язання роботодавця, здійснення робочої діяльності в умовах карантину тощо, тому це враховує колективний договір.

"Колективні договори не можуть погіршувати ту ситуацію, що визначена нормативно-правовими актами, а можуть тільки розширювати його та покращувати в разі, якщо будуть пункти, які порушують права чи обов’язки когось зі сторін трудового договору, такі пункти не наберуть чинності", — розповідає Оксана Єльчієва.

Колективний договір укладається:

на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи, а також у структурних підрозділах підприємства, установи, організації в межах компетенції цих підрозділів;

відповідно до чинного законодавства (ст.ст.10-20 Гл. 2 Кодексу законів про працю України, ст.1 Закону України "Про колективні договори і угоди" та ін.) та узятих сторонами зобов'язань.

"Колективні договори мають бути зареєстровані. Договори, які приймаються на підприємствах, реєструються в управлінні соціального захисту при райдержадміністраціях. Під час реєстрації таких договорів відбувається повідомна реєстрація, присвоюється номер, здійснюється запис в реєстрі колективних договорів, надаються рекомендації з усунення тих чи інших норм", — говорить Оксана Єльчієва.

Зі слів фахівчині, на підприємствах Миколаївщини організовується роз’яснювальна робота з питань розвитку соціального діалогу та колективної роботи

"Щороку ми розробляємо звернення до керівників підприємства щодо старту колективно-договірної роботи. Колективні договори укладаються, як правило, на початку року, але вони можуть бути укладені фактично в будь-який час року. Тому договір може закінчуватися і влітку, й взимку, це залежить від дати подання колективного договору", — каже Оксана Єльчієва.

У колективному договорі регулюються питання щодо

зміни в організації виробництва і праці;

забезпечення продуктивної зайнятості;

нормування й оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат;

встановлення гарантій, компенсацій, пільг;

режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;

умов і охорони праці;

забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників;

підтримки легальної праці;

Визначення умов організації гнучкого графіка, дистанційної роботи

"Якщо на підприємстві не дотримуються умов колективного договору, працівники або профспілковий комітет мають звернутися до роботодавця з метою вирішення трудового спору, який є на підприємстві. Якщо він не може бути вирішеним, є можливість зареєструвати трудовий спір з допомогою працівників Національної служби посередництва та примирення, при ній є медіатори", — говорить Оксана Єльчієва.

Після закінчення строку дії колективний договір продовжує діяти доти, доки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний договір.

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