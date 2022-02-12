Харківська поліція розшукує чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини.

Прикмети нападника оприлюднила пресслужба Головного управління Нацполіції Харківщини.

На вигляд 25-35 років, зріст близько 175-180 см, середньої статури, світло-русяве волосся середньої довжини, світла щетина, зуби жовті, на лівій кісточці стегна свіжий шрам круглої форми, схожий на монету.

Був одягнений в темні шапку, куртку, джинси, взуття, за спиною мав рюкзак.

"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Шановні громадяни, якщо ви маєте будь-яку інформацію про розшукуваного, просимо повідомити за телефонами: 0577059363, 7059300, 0573387880 або 102", — зазначає поліція.

У харківському Telegram-каналі "Труха" днями повідомляли про зґвалтування у під'їзді будинку на вулиці Ахсарова (Олексіївка) 9 лютого. У поліції поки не прокоментували, коли та де саме стався злочин, а також скільки років потерпілій.

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