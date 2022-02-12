За добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 730 осіб

1 730 щеплень від COVID-19 зробили на Тернопільщині за добу. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за добу щепили 583 людини, другою дозою – 805, бустерною дозою вакцинували 342 особи. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 744 895 осіб.

За добу 11 лютого в країні проти COVID-19 щепили 74 038 громадян. Першу дозу отримали 20 260 людей, другу дозу – 32 286 , додаткову дозу – 725 осіб, бустерну дозу – 20 767.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 561 673 людини, з них отримали першу дозу – 15 561 671 людина, дві дози – 14 932 864 людини, додаткову дозу – 23 353 людини, бустерну дозу – 553 617 людей. Загалом в країні проведено 31 071 505 щеплень.

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