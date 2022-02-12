Водіїв Харківщини попереджають про ускладнення погодних умов вихідними

Прохолодне повітря зі Скандинавії несе на Харківщину зниження температури. У неділю, 13 лютого, температура вночі може опуститися до -10°C.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

"У вихідні, 12-13 лютого, на Харківщині передбачається поступове зниження температури внаслідок надходження прохолодного повітря зі Скандинавії", — вказують синоптики.

12 лютого на Харківщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями, помірні опади (мокрий сніг, місцями з дощем), туман, місцями — ожеледиця, пориви вітру вдень до 20 м/с. Температура протягом доби: від -3°C до +2°C .У Харкові протягом доби — близько 0°.

13 лютого очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями — ожеледиця. Вітер 5-10 м/с. Температура вночі: від -5°C до -10°C, вдень від -2°C до +3°C.

"У зв’язку з опадами та переходом температури через "0°C" на дорогах області може створюватися ожеледиця, що значно збільшить довжину гальмівного шляху і зменшить керованість автомобілем! Будьте уважними, дотримуйтесь правил дорожнього руху, дистанції, швидкісного режиму та не заважайте роботі спецтехніки", — попереджають у Службі автодоріг Харківської області.

Диспетчерська Служби автодоріг працює за телефонами: 0573368344, 3413155 (цілодобово).

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