Як пройшли військові навчання у Запорізькій області

Із 7 по 11 лютого у Запорізькій області тривали збори військової частини 3029 Національної гвардії України. В останній день відбулися планові навчання кулеметників військових частин 3029 та 3033 Нацгвардії.

Про це повідомляє кореспондент Герман Дубінін, який побував на стрільбах.

Фото: Суспільне

Стрільби відбувалися у два етапи — денні та нічні. Вдень солдати вчилися, зокрема, збирати та розбирати основну зброю калібром 7,62. Вони робили це по декілька разів. Щоб попрактикуватися в стрільбі з кулемету, військовослужбовці виконували вправу "дальність".

Фото: Суспільне Запоріжжя Владислав Козирєв

"Ми маємо дві ростові фігури, дальність до яких складає 300-350 метрів. Також — кулеметний розрахунок на відстані 300 метрів від того, хто стріляє. Також — ще дві ростові фігури на відстані 350-400 метрів", — розповів старший офіцер відділення бойової та спеціальної підготовки військової частини 3029 Національної гвардії України Владислав Козирєв.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Він також додав, що нічні стрільби розпочалися о 17:25. Кулеметники виходили на вогневу позицію по черзі парами, як це передбачається в бою. За словами Владислава Козирєва, кулеметники ведуть вогонь по мішенях вночі влучніше, адже при денному світлі цілі губляться на тлі рослинності, а в темряві — світяться.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Владислав Козирев зазначив, що у підрозділі загалом і, зокрема, в групі кулеметників, яка тренувалася 11 лютого, служать не лише запоріжці. Тут є також військовослужбовці з Хмельниччини, Миколаївщини, Житомирщини, Кіровоградщини, Одещини, Рівенщини.

"Тут є військовослужбовці як за контрактом, так і строкова служба. На даному етапі з особового складу, який залучається, 60% строкова служба та 40% — військовослужбовці за контрактом. Це обумовлено тим, що особовий склад контрактної служби переважно залучається до виконання завдань в зоні проведення ООС", — пояснив він.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Крім стрільб на зборах були навчання з тактичної медицини — надання допомоги пораненому під вогнем, заняття з військової топографії — орієнтування на місцевості, рух за азимутом тощо. Але переважна більшість занять — з вогневої підготовки.

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