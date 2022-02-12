logo logo
На Івано-Франківщині прогнозують погіршення погоди
ПОГОДАРегіони

На Івано-Франківщині прогнозують погіршення погоди

Ольга Клим
·
·
На Івано-Франківщині прогнозують погіршення погоди Фото: Рinterest

На Івано-Франківщині прогнозують погіршення погодних умов. Про це інформують на Facebook-сторінці управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Як йдеться у повідомленні, в області очікують пориви вітру, а на дорогах буде ожеледиця.

"Вночі 12 лютого по області та місту очікується посилення північно-західного вітру 15-20 м/с. Протягом доби 12 лютого на дорогах області ожеледиця (перший Погодні умови є потенційно небезпечними для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.рівень небезпечності, жовтий)", — йдеться у дописі.

Станом на 8:25 12 січня на горі Піп Іван Чорногірський — хмарно, вітер північний 3-4 м/с. Температура повітря на вершині гори опустилася до -13°С.

На Івано-Франківщині прогнозують погіршення погодних умовФото: Facebook/Чорногірський пошуково-рятувальний пост

Піп Іван Чорногірський

У Карпатах до 13 лютого збережеться помірна сніголавинна небезпека (другий Погодні умови є небезпечними, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.рівень небезпечності. Про це повідомили на Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".

На вихідних 12-13 лютого на більшості території України, крім півдня, очікується мокрий сніг, подекуди з дощем, на дорогах — ожеледиця. У Карпатах кількість снігу досягне 7-19 мм.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди