На Івано-Франківщині прогнозують погіршення погодних умов. Про це інформують на Facebook-сторінці управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Як йдеться у повідомленні, в області очікують пориви вітру, а на дорогах буде ожеледиця.

"Вночі 12 лютого по області та місту очікується посилення північно-західного вітру 15-20 м/с. Протягом доби 12 лютого на дорогах області ожеледиця (перший рівень небезпечності, жовтий)", — йдеться у дописі.

Станом на 8:25 12 січня на горі Піп Іван Чорногірський — хмарно, вітер північний 3-4 м/с. Температура повітря на вершині гори опустилася до -13°С.

Фото: Facebook/Чорногірський пошуково-рятувальний пост Піп Іван Чорногірський

У Карпатах до 13 лютого збережеться помірна сніголавинна небезпека (другий рівень небезпечності. Про це повідомили на Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".

На вихідних 12-13 лютого на більшості території України, крім півдня, очікується мокрий сніг, подекуди з дощем, на дорогах — ожеледиця. У Карпатах кількість снігу досягне 7-19 мм.

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