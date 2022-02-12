На Івано-Франківщині прогнозують погіршення погодних умов. Про це інформують на Facebook-сторінці управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.
Як йдеться у повідомленні, в області очікують пориви вітру, а на дорогах буде ожеледиця.
"Вночі 12 лютого по області та місту очікується посилення північно-західного вітру 15-20 м/с. Протягом доби 12 лютого на дорогах області ожеледиця (перший Погодні умови є потенційно небезпечними для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.рівень небезпечності, жовтий)", — йдеться у дописі.
Станом на 8:25 12 січня на горі Піп Іван Чорногірський — хмарно, вітер північний 3-4 м/с. Температура повітря на вершині гори опустилася до -13°С.
У Карпатах до 13 лютого збережеться помірна сніголавинна небезпека (другий Погодні умови є небезпечними, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.рівень небезпечності. Про це повідомили на Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".
На вихідних 12-13 лютого на більшості території України, крім півдня, очікується мокрий сніг, подекуди з дощем, на дорогах — ожеледиця. У Карпатах кількість снігу досягне 7-19 мм.
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