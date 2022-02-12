За добу, 11 лютого, на Дніпропетровщині підтвердили 2596 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.

В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 12 людей. Ще 495 жителів області одужали.

Загалом на Дніпропетровщині – 277 077 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Подолали хворобу 279 673 мешканці області. Померли 9 276 людини.

Що відомо

За динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебувають дві області України, ще 19 та Київ — у "помаранчевій" і тільки три — в "жовтій". У Закарпатській, Луганській та Хмельницькій областях з 11 лютого запровадили "червону" зону карантину.

Більше ніж як 40 тисяч флаконів препарату для лікування COVID-19 "Ремдесивір" доставили в Україну 10 лютого. "Ремдесивір" (100 мг) дозволений МОЗ для використання в стаціонарному лікуванні пацієнтів з COVID-19, які входять до груп ризику.

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