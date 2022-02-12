Із 28 лютого почне курсувати дизель-поїзд №802/801 Львів – Тернопіль – Чернівці – Коломия.

Про це на своїй сторінці в соцмережі повідомляє "Укрзалізниця".

Він курсуватиме в буденні дні.

Відправлятиметься зі Львова о 07:17, з Тернополя о 09:10, з Чернівців о 13:33. До Коломиї прибуватиме о 14:34.

Відправлення з Коломиї о 16:03, з Чернівців о 17:12, з Тернополя о 21:38. Прибуття до Львова о 23:27.

"Відстань від Чернівців до Львова поїзд долатиме трохи більше, ніж за 6 годин та сполучатиме обласні центри Галичини та Буковини з містами Чортків, Заліщики, селищем Кострижівка, станцією Стефанешти та іншими населеними пунктами", – йдеться у повідомленні.

Маршрут обслуговуватиме потяг 2021 року виробництва.

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