Коронавірус на Черкащині: 1 246 нових випадків за добу

На Черкащині за добу діагностували 1 246 нових випадків коронавірусу, повідомили в пресслужбі Мінохорони здоров'я України. Станом на 12 лютого в Україні зафіксували 38 212 випадків інфікування COVID-19.

За інформацією МОЗ, протягом минулої доби в області від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли п'ятеро черкащан.

За словами заступниці голови Черкаської обласної державної адміністрації, яка курує медицину, Лариси Кошової, з початку пандемії всього підтверджених випадків 151 031.

Із лабораторно підтвердженим діагнозом COVID–19 лікуються 14 527 пацієнтів.

"На стаціонарному лікуванні на ковідних ліжках перебувають 707 людей, із них 71 дитина. До апаратів штучної вентиляції легень під'єднані 26 пацієнтів", — повідомила Лариса Кошова.

За її словами, на Черкащині за останню добу одужали від коронавірусу 748 людей. Загальна кількість одужалих за весь час пандемії черкащан — 133 648. Загальна заповненість ліжок в області становить 37,3%.

Що відомо

Із 28 січня Черкаська область перейшла до "помаранчевої" зони карантину. Про це повідомила заступниця начальника управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації Тетяна Бондар.

У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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