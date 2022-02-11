Міжнародний день жінок та дівчат науковців відзначають сьогодні у світі. Відзначення започатковане у 2015 році Генеральною Асамблеєю ООН аби досягти повного і рівного доступу жінок і дівчат до науки. Докторка педагогічних наук Маргарита Деркач впроваджує методику реабілітації дітей з інвалідністю за допомогою театрального мистецтва. З нею поспілкувалася кореспондентка Суспільного Запоріжжя Олена Черкун.

В основу методики Маргарити Деркач лягли результати її докторського дослідження, присвяченого формуванню особистості. Для цього створили дитячий театр на базі Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Інклюзивна вистава "Коли друзі поруч" вперше побачила світ у 2020 році, до акторів долучилися діти з інвалідністю. Започатковану практику продовжують й досі:

"Театральне мистецтво не має на сьогоднішній час розроблених методичних підходів, це постійні пошуки. І ось як раз, так і вийшло, що останній розділ мого дослідження наукового, яке проводилось, він спрямовувався на практичну реалізацію оцих задумів, ідей з формування особистості засобами театрального мистецтва", — розповідає вчена.

Фото: Суспільне Запоріжжя

У 2006 році Маргарита Деркач відкрила театральну школу при дитячій музичній школі №1 та почала впроваджувати театральне мистецтво для розвитку дитячої творчості. Зараз під її керівництвом займається понад 60 дітей від 6 до 17 років.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Даніїла шість років тому до театральної школи привела мати. Наразі хлопець планує вступати до театрального вишу:

"З самого дитинства я був скутою дитиною. За ці шість років я став більш впевненим, більш розкутим, я більше почав розуміти людей та більше заглиблюватись в цю психологію".

Фото: Суспільне Запоріжжя Даніїл

Вихованка театральної школи Вікторія каже, що школа подарувала їй хороший досвід:

"Ця театральна школа, вона принесла мені дуже непоганий досвід та зробила з мене гарну людину. Це дуже хороша школа для того, щоб прокачати себе, свої навички".

Фото: Суспільне Запоріжжя Вікторія

Перші ж спроби у науці пані Маргарита здійснила під час навчання в університеті. За її словами, аби людина пов’язала своє життя із наукою, треба мати внутрішню зацікавленість світом.

Що ж стосується конкуренції з боку чоловіків, то в гуманітарних науках Маргарита Дергач каже, що спостерігає гендерну рівність та відсутність конфліктів.

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