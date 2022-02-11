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У Запоріжжі планують закупити другий лінійний прискорювач для лікування раку
МЕДИЦИНАОнкологіяРегіони

У Запоріжжі планують закупити другий лінійний прискорювач для лікування раку

Денис Астаф'єв Дар'я Пасічник
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У Запоріжжі планують закупити другий лінійний прискорювач для лікування раку Фото: Суспільне Запоріжжя

Цьогоріч у Запорізький регіональний протипухлинний центр планують закупити другий лінійний прискорювач. Нині оголошено тендер, очікувана вартість – 60 мільйонів гривень.

Про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух.

За його словами, половина коштів виділена з державного бюджету, решта – з обласного та спонсорські внески.

"Дійсно, не вистачає цього обладнання у тій кількості. Адже необхідність у ньому дуже велика. На сьогодні з персоналом питання закрите повністю. У нас тут працює чотири спеціалісти-радіологи, три фізики. Тобто вони спроможні повністю забезпечити роботу двох лінійних прискорювачів. При чому обох у дві зміни", – сказав Михайло Єсаянц, директор Запорізького регіонального протипухлинного центру.

лінйний прискорювачФото: Суспільне Запоріжжя

Злата Некрасова, Олександр Старух та Михайло Єсаянц

За словами Михайла Єсаянца, за допомогою нового лінійного прискорювача у медичному закладі зможуть прийняти у 2,5 раза більше пацієнтів.

Як раніше повідомляло Суспільне, 9 червня 2021-ого, у протипухлинному центрі відбувся перший запуск прискорювача. Його придбали за кошти державного фонду регіонального розвитку, обласного та міського бюджетів. Вартість – 64 мільйони 850 тисяч гривень. Протягом 2021 року лікування на лінійному прискорювачі пройшли 144 пацієнти.

Що відомо

  • За словами доктора медичних наук та завідувача кафедри онкології Запорізької медичної академії післядипломної освіти Олексія Ковальова, щороку у Запорізькій області реєструють 6 тисяч нових випадків раку. За його словами, 19 нових випадків онкологічних захворювань, виявляють щодня.

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