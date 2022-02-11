У Запоріжжі планують закупити другий лінійний прискорювач для лікування раку

Цьогоріч у Запорізький регіональний протипухлинний центр планують закупити другий лінійний прискорювач. Нині оголошено тендер, очікувана вартість – 60 мільйонів гривень.

Про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух.

За його словами, половина коштів виділена з державного бюджету, решта – з обласного та спонсорські внески.

"Дійсно, не вистачає цього обладнання у тій кількості. Адже необхідність у ньому дуже велика. На сьогодні з персоналом питання закрите повністю. У нас тут працює чотири спеціалісти-радіологи, три фізики. Тобто вони спроможні повністю забезпечити роботу двох лінійних прискорювачів. При чому обох у дві зміни", – сказав Михайло Єсаянц, директор Запорізького регіонального протипухлинного центру.

Фото: Суспільне Запоріжжя Злата Некрасова, Олександр Старух та Михайло Єсаянц

За словами Михайла Єсаянца, за допомогою нового лінійного прискорювача у медичному закладі зможуть прийняти у 2,5 раза більше пацієнтів.

Як раніше повідомляло Суспільне, 9 червня 2021-ого, у протипухлинному центрі відбувся перший запуск прискорювача. Його придбали за кошти державного фонду регіонального розвитку, обласного та міського бюджетів. Вартість – 64 мільйони 850 тисяч гривень. Протягом 2021 року лікування на лінійному прискорювачі пройшли 144 пацієнти.

Що відомо

За словами доктора медичних наук та завідувача кафедри онкології Запорізької медичної академії післядипломної освіти Олексія Ковальова, щороку у Запорізькій області реєструють 6 тисяч нових випадків раку. За його словами, 19 нових випадків онкологічних захворювань, виявляють щодня.

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