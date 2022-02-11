Майже 40 електронних лікарняних без візиту до лікаря оформили в Ужгороді

Майже 40 електронних лікарняних без візиту до лікаря оформили в амбулаторіях Ужгорода за останні три дні. Про це Суспільному розповіла головна сімейна лікарка міста Тетяна Козак. За її словами, відкривати електронний лікарняний в дистанційному режимі при коронавірусі, грипі або ГРВІ Мінохорониздоров’я дозволило з 9 лютого.

Ілона Равлик отримала позитивний тест на коронавірус. Жінка розповіла: здавала його ще 1 лютого. Їй потрібно було прийти на прийом, щоб відкрити лікарняний.

"Ну який мені сенс йти з результатом до лікаря й сидіти в черзі з іншими людьми, їхати в маршрутці туди й назад? Це ж все можна зробити у телефонному режимі, адже результат також приходить лікарю на пошту. Люди, які дійсно хворіють і яким важко добиратися, наприклад, у поліклініку з Нового району, то для них це хороший варіант — отримати допомогу лікаря в телефонному режимі", — розповіла Ілона Равлик.

Суспільне Закарпаття

До сімейного лікаря на огляд прийшов також Ілля Гапак. Він розповів: "Як на мене, то краще прийти до лікаря і побачити, щоб лікар послухав. Для мене це краще, ніж просто у дистанційному режимі повідомити про хворобу".

Лікарняний закриває ужгородцю Іллі сімейна лікарка восьмої амбулаторії Алла Щербей. За її словами, впродовж двох останніх тижнів вона відправила на лікарняні близько 100 людей. Кожен із них приходив на прийом.

"Зараз МОЗ видало наказ стосовно того, щоб перші п’ять днів при вірусній хворобі можна відкривати лікарняний або давати рекомендації пацієнтам телефоном. Звичайно, що фізично це для лікаря набагато легше телефоном надати рекомендації. Але особисто для мене, якщо пацієнт прийде і я оцінюю його об’єктивний стан, послухаю, огляну, тоді мені на душі спокійніше", — сказала лікарка.

Суспільне Закарпаття

З 9 лютого, відколи МОЗ дозволило відкривати електронний лікарняний в дистанційному режимі при коронавірусі, грипі або ГРВІ, в міських амбулаторіях Ужгорода цим скористалися майже 40 людей. Про це розповіла головна сімейна лікарка міста Тетяна Козак.

"Це дуже добре, що ця норма стала законною: адже абсолютно непотрібно при стабільному стані приходити. А в нас дуже багато таких пацієнтів з ГРВІ, які мають мінімальні симптоми, або підтверджений випадок при коронавірусній інфекції або грипу А. А це спокійно лікується симптоматично вдома за рекомендаціями сімейного лікаря. На п’ятий день, якщо він одужав, то повідомляє свого сімейного лікаря і виходить з понеділка на роботу", — сказала Тетяна Козак.

За її словами, якщо за п’ять днів після відкриття лікарняного пацієнт не одужав, він має зателефонувати сімейному лікарю і прийти на огляд.

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