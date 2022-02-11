У деяких громадах Полтавщини перевірятимуть рівень цукру у крові

У рамках інформаційна кампанії «Мисливці за діабетом» у чотирьох громадах Полтавщини у місцевих почали перевіряти рівень цукру у крові. Про це 11 лютого під час брифінгу повідомила сімейна лікарка та співорганізаторка кампанії в області Світлана Левченко.

Безкоштовне тестування відбуватиметься у Полтавській, Котелевській, Диканській та Лубенській громадах. Їх обрали з-поміж 20, які подавалися на конкурс, розповіла Світлана Левченко. Триватиме воно протягом п’яти місяців.

Фото: Суспільне Полтава У Полтаві перевіряли рівень цукру у крові

"Будуть розповсюдженні інформаційні бюлетені серед сімейних лікарів, також буде проведено тренінг ведення груп ризику з цукровим діабетом і раннє виявлення цукрового діабету на первинній ланці. Буде проводитися у чотирьох пілотних громадах скринінгове обстеження на цукровий діабет другого типу серед населення із груп ризику" , — каже Світлани Левченко.

11 лютого скринінгових тестувань зробили близько 60-ти. У жодного перевищення не виявили, розповіла завідувачка ендокринологічного відділення другої лікарні Полтави Ельвіра Кайдашевої.

"Я сьогодні ( 11 лютого-ред.) перевіряю не вперше рівень цукру. Тому що його рівень мені вже треба перевіряти постійно та контролювати. Раз на рік, я точно перевіряю. У мене все в нормі. Я дуже люблю солодке, тому я вимушена його перевіряти", — розповіла полтавка Наталія Топал, яка долучилася до акції.

Фото: Суспільне Полтава Усім охочим перевіряли рівень цукру у крові

"Усі ми по мірі старіння будемо групою ризику. Тобто 45 плюс – це вже група ризику. Надмірна вага – це вже група ризику , підвищений тиск – це вже група ризику. Якщо ви народили дитину, яка більше ніж 4-4,5 кілограми – це теж група ризику. Якщо у вас раніше діагностували підвищений рівень цукру – це теж група ризику", — розповіла Суспільному завідувачка ендокринологічного відділення 2-ї лікарні Полтави Ельвіра Кайдашева.

За словами лікарки, розрізняють три типи діабету. Перший тип характеризується недостатнім виробленням інсуліну. Другий тип захворювання виникає через неефективне використання інсуліну організмом. А ще – гестаційний діабет, який розвивається у вагітних.

До симптомів цукрового діабету належить, зокрема, втрата ваги, повільне загоювання порізів та пошкоджень тіла або часте сечовипускання, підвищене відчуття голоду і спраги, втома та погіршення зору, говорить Ельвіра Кайдашева.

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