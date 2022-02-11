Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід підозрюваному у справі вбивства поліцейського на Масанах. 18-річний Дмитро Тунік один із чотирьох підозрюваних у цій справі.

17 січня Новозаводський суд Чернігова подовжив Дмитру Туніку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Адвокат Олег Костюк вважає це безпідставним і просить рішення скасувати.

"Мій підзахисний не наносив жодних тілесних ушкоджень потерпілим. На сьогодні нам вручені обвинувальні акти й досудове розслідування закінчене. А людина перебуває за ухвалою слідчого судді поза межами досудового розслідування. На нашу думку, вже як тиждень він перебуває незаконно під вартою".

ФОТО: Суспільне Чернігів Олег Костюк

Затримали Дмитра Туніка у жовтні, разом з іншими трьома чернігівцями. За підозрою у вбивстві поліцейського Артура Єрохіна і побитті його колеги Володимира Савона. Конфлікт між групою підлітків та двома офіцерами, які були в той час у відпустці, стався біля супермаркету в мікрорайоні Масани. Бійку бачили охоронці магазину, перехожі, на виклики кілька разів приїжджали патрульні. Чотирьох підлітків тоді взяли під варту.

Батько одного з підозрюваних Сергій Тунік сказав, що перебування у СІЗО негативно впливає на його сина, і просив відпустити його під домашній арешт.

"Це почало погано впливати на моральні якості дитини. Дитина нормальна була, а тепер ось це перебування негативно відбивається. Я прошу, щоб він був вдома під домашнім арештом, як ви будете вважати, хоч з браслетом, хоч би вдома, аби не було цього негативного впливу".

ФОТО: Суспільне Чернігів Сергій Тунік

Прокурор Ярослав Прокопенко просив суд залишити підозрюваного під вартою.

"Тунік втік з місця, коли помітив працівників поліції, крім того, відповідно до висновків експертизи, у змивах кросівок виявлена кров Савона. Таким чином обвинувачений намагався знищити сліди злочину".

ФОТО: Суспільне Чернігів Ярослав Прокопенко

Як розповів батько підозрюваного, його син не завдавав удару вбитому поліцейському Артуру Єрохіну.

Колегія суддів Чернігівського апеляційного суду у позові відмовила. Підозрюваний залишатиметься під вартою.

"Ухвала набирає законності з моменту проголошення й оскарженню не підлягає", – сказав суддя Валерій Заболотний.

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