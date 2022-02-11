У Полтавській громаді деякі школярі продовжать навчатися дистанційно

Заклади середньої освіти у Полтавській громаді продовжать навчатися онлайн. Таке рішення 11 лютого ухвалили на засіданні міської комісії із надзвичайних ситуацій, повідомила речниця Полтавської міської ради Аліна Рябокінь.

Це пов’язано із рівнем захворюваності на коронавірус у громаді. На дистанційному навчанні залишаються учні 5-11 класів. Ходити до закладів освіти може початкова школа, також – вихованці дитсадків та спеціальних шкіл.

Поки такий формат навчання діятиме у Полтавській громаді протягом тижня – до 18 лютого включно. Онлайн уроки заклади освіти можуть продовжити ще до 26 лютого.

Що відомо: