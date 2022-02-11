"Скарби Болоховської землі" представили у Хмельницькому

27 старовинних прикрас представили в експозиції "Скарби Болоховської землі" в Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Завідувач науково-методичного відділу музею Сергій Демидко каже: це вироби майстрів періоду Давньої Русі, дослідники їх датують XII - XІІІ століттями. Які прикраси носили у ті часи жінки і чоловіки, дізнавалось Суспільне.

Набір прикрас виконаний переважно зі срібла з позолотою, розповідає завідувач науково-методичного відділу Хмельницького обласного краєзнавчого музею Сергій Демидко. Додає: "У нас є зразки прикрас очілля Половецкі, які носили наші жінки. До цієї шкіряної підв’язки, яка підтримувала волосся, підвішували скобочки. Крім того, підвішували намистинні сережки. Чому? До налобної пов’язки міг бути прикручений ще валик тканинний, скручений у джгут, і на нього нанизані прикраси. Вони у нас теж є".

Також, каже Сергій Демидко, до очілля приєднувались різні прикраси скроневі.

У XII столітті територію сучасного Поділля населяли представники різних регіонів. Тому й представлені в експозиції прикраси з різних земель того часу, каже Сергій Демидко: "Ось у центрі гривні – п’ятипроменевий колт, підвіска. Це Сіверська прикраса, Чернігівсько-Сіверська земля. Це колти, спеціальна прикраса, жіноча, вони пустотілі, фактично, це шкатулки. Вони відрізняються металом, технікою, чернінням, тиснявою тощо".

На срібному браслеті, датованому початком ХІІІ століття, зображені вовкулаки, розповідає Сергій Демидко: "Зображення на браслеті - чоловік і звір. Звір стоїть на передніх лапах, на ньому пас. Стоять один навпроти одного. Це, якщо вірити в легенди, цей браслет пов'язаний ще з жінкою, тому що на звірі зображений пас. Якщо людина обертається на вовка, єдина деталь одягу, яка на ньому лишається – це пас".

За словами Сергія Демидка, дана збірка представляє прикраси Руського часу, так званої Болоховської землі, кінця ХІІ - першої половини ХІІІ століття, а знайшли їх на території Поділля у 70-х роках минулого століття.

Читайте також