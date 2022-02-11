Для Новоселицької громади Чернівецької області розробили дизайн парку. Його створили за грантові гроші. За проєктом дизайну в парк створять дитячий майданчик, облаштують лавиці та доріжки.

Про це Суспільному сказала голова громади Марія Нікорич.

За її словами, експерти програми DOBRE проводили обговорення з жителями міста. Ті вносили пропозиції щодо облаштування парку. Дизайнери використали пропозиції при розробці концепції.

Новоселицька ТГ Такий вигляд у проєкті дизайну має дитячий майданчик в парку

Згідно з проєктом, парк будуть поступово ремонтувати та облаштовувати за гроші громади, також залучатимуть інвесторів.

За словами Нікорич, в парку замінили покриття доріжок та освітлення, цьогоріч планують облаштувати дитячий майданчик.

Новоселицька ТГ Такий вигляд у проєкті дизайну має площа з деревами із концертним майданчиком

Також жителі Новоселиці пропонували розмістити в парку скейт-парк, криті альтанки, а також розчистити ставок та відремонтувати місток.

Новоселицька ТГ За проєктом дизайну, такий вигляд має тиха набережна

У проєкті парку є зона зі спортивними тренажерами, мультиспортивний майданчик, дитячий майданчик, зона для тихого відпочинку зі столиками для гри в шахи, а також площа з концертним майданчиком просто неба.

Наразі у парку встановили чотири ятки для ярмаркового містечка. Їхня вартість понад 300 тисяч гривень. Їх також купили за гроші програми. Про це йдеться на сайті громади.

Що відомо

DOBRE – це п’ятирічна програма, яка шляхом надання технічної та фінансової підтримки створює умови у громадах для кращого використання ресурсів, підвищення якості комунальних послуг, стимулювання місцевої економіки та залучення громадян до розбудови своїх громад.

– це п’ятирічна програма, яка шляхом надання технічної та фінансової підтримки створює умови у громадах для кращого використання ресурсів, підвищення якості комунальних послуг, стимулювання місцевої економіки та залучення громадян до розбудови своїх громад. Окрім Чернівецької області, програма працює ще у 9 областях. Програма фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується Американсько-українсько-польським консорціумом під управлінням міжнародної неурядової організації Глобал Ком’юнітіз.

Читайте також

У громаді на Буковині облаштовують музей бджільництва

Читайте нас у Telegram: головні новини Буковини

Станьте частиною Суспільне Буковина: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected]