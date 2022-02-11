Кілька десятків людей 11 лютого пікетували Рівненський міськвиконком, вимагаючи внести ясність щодо будівництва притулку для тварин на вулиці Київській у Рівному. Одна з організаторок пікету – Наталія Ющук висловила стурбованість, що цей процес штучно гальмує депутатська комісія з вивчення проблем безпритульних собак.

"Тварини поза політикою", "Влада Рівного тримає слово? Притулку бути?" – плакати з такими гаслами тримали в руках учасники пікету під будівлею міськвиконкому. Одна з його організаторок, голова фонду захисту тварин "Серафим" Наталія Ющук розповіла: занепокоєння щодо майбутнього притулку у неї виникли після відвідин засідання комісії з вивчення проблем безпритульних тварин.

"На комісії депутати підняли питання пошуку альтернативної ділянки. Цю ділянку на Київській, 100-Г виділили у 2011 році, пройшли всі експертизи, є проєкт будівництва. Єдина проблема – у міста завжди не вистачало коштів. Знайшлося вирішення: кошти можна виділити з державного бюджету", – зазначила Наталія Ющук.

Вона додала, що не розуміє, чому постало питання пошуку альтернативної ділянки. І зазначила: зараз є домовленість про залучення у будівництво коштів субвенції на соціально-економічний розвиток. Але їх можна буде отримати, якщо будівництво розпочнеться в червні.

Фото: Суспільне Рівне На будівництво притулку можна отримати гроші з державного бюджету, каже Наталія Ющук. На фото вона у коричневому пальто

"Якщо ми в червні почнемо, ми робимо другу чергу, будуємо притулок і вкладаємося до 2023 року. Ми будуємо споруду, опорну стіну, яка є несучою конструкцією. Власне, ми будуємо теплі вольєри, матимемо змогу здати в експлуатацію і це зафункціонує набагато краще, ніж існуючий центр стерилізації", – пояснила зоозахисниця.

За її словами, наразі існує проблема просідання землі, а сама ділянка непридатна. На думку Наталії Ющук, місто на це не реагує.

Фото: Суспільне Рівне Наталія Ющук зазначила, що ділянка, на якій будуватимуть притулок – непидатна

Наталія Ющук назвала депутата Рівнеради Зураба Кантарію одним з тих, хто затягує процес виділення коштів на будівництво притулку. Він, нібито, запропонував скерувати частину грошей на послуги приватних ветеринарних клінік.

Зураб Кантарія запевнив: виступає за наявність у Рівному притулку для тварин, а висловлена пропозиція стосувалася іншої проблеми.

"Крім будівництва стерилізаційного центру і того всього, тому що це довго, я, як варіант, пропонував: якщо ми силами того, що в нас є, можемо стерилізувати 400 собак в рік, де є місця для перетримки і все це, то є кілька ветеринарних приватних клінік, які можуть паралельно зі стерилізаційним центром за бюджетні кошти робити те саме у своїх клініках, для того, щоб пришвидшити цей процес", – сказав депутат міськради.

До пікетувальників вийшов заступник начальника житлово-комунального господарства Рівного Володимир Лапюк. За його словами, депутатська комісія має виключно дорадчі функції, кінцеве ж рішення прийматимуть на сесії Рівнеради.

"Та комісія, яка засідала на минулому тижні – я був на ній присутній, вона не уповноважена приймати рішення щодо виділення або не виділення коштів. Це їхнє бачення, кожного з депутатів, як це питання вирішити, але це не є рішення таким, яке має набрати чинності", – зазначив Володимир Лапюк.

Учасники акції, своєю чергою кажуть, що вважають будівництво притулку для тварин єдиним оптимальним рішенням. У випадку прийняття іншого – вдаватимуться до масштабніших акцій.

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