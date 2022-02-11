У Миколаєві суд визнав недійсним договір про передачу в користування приватному підприємцю території дитячого містечка "Казка". З двох вимог прокурора суд задовольнив одну — відмовив у визнані недійсними результати конкурсу.

Рішення суд оголосив усно. Підстави для його оскарження є, — говорить адвокат підприємця Олександра Скрипіна, чиї атракціони розташовані на території дитячого містечка "Казка".

"Поки що сказати важко, підстави для оскарження рішення суду вже є, оскільки не задоволено основну частину і задоволено похідну, тобто є процесуальні порушення. Коли побачимо повний текст рішення, вже будемо приймати остаточне рішення стосовно оскарження чи неоскарження", — розповів адвокат підприємця Олександра Скрипіна Роман Кецкало.

Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Атракціони в містечку "Казка"

Суд відмовив у визнані недійсними результати конкурсу, під час якого обирали підприємця, який господарюватиме на території дитячого містечка "Казка". Тому у ФОП "Олександра Скрипіна" є підстави для укладання нового договору на тих самих умовах. Це передбачає положення про конкурс, яке 2019 року було затверджено виконкомом міської ради.

"Основна позовна вимога щодо скасування рішення конкурсної комісії була відхилена, однак задоволена в частині похідної вимоги щодо визнання недійсним договору. Слід зазначити, що вся ця процедура відбувалась згідно з положенням про конкурсний відбір, який є чинним, ніким не оскаржувався. Щодо рішення конкурсної комісії, яке залишилось в силі, воно визначило основний перелік умов щодо 12 зон, на яких виникає право проводити господарську діяльність щодо встановленої плати і щодо строку, на який майбутній договір мав укладатись", — каже адвокат комунального підприємства культурно-ігровий комплекс "Дитяче містечко "Казка" Дмитро Слободянюк.

Питанням законності передачі в користування підприємцю території дитячого містечка "Казка" прокуратура зацікавилась після публікації у засобах масової інформації.

"Цей договір мав укладатись із дотриманням закону про оренду державного та комунального майна через електронну торгову систему. Крім того, розмір орендної плати мав би визначатись, виходячи з балансової вартості об’єкту, та міг становити майже три мільйони гривень на рік", — сказала речниця Миколаївської обласної прокуратури Валерія Власова.

За словами начальника управління культури Миколаївської міської ради Юрія Любарова, конкурс провели без зауважень, на думку суду. Якщо треба буде, то укладатимуть новий договір із ФОП "Олександр Скрипін".

"Зараз ми не бачимо жодних перепон для того, щоб підприємець продовжував свою роботу до того, як рішення суду увійде в дійсність. Ще є місяць, і за цей місяць буде або оскарження, або виконаємо рішення суду та виправимо помилки у договорі", — сказав Юрій Любаров.

Повний текст рішення суду всі сторони очікують 18 лютого 2022 року.

Що відомо

Дитяче містечко "Казка" у Миколаєві було відкрито 19 травня 1982 року.

1 березня 2021 року міська рада опублікувала результати конкурсу з благоустрою дитячого містечка "Казка". Переможцем став директор ТОВ "Атракціон-Інвест" Олександр Скрипін. З ним підписали контракт на п'ять років.

17 березня 2021 року територію "Казки" почали готувати для встановлення атракціонів.

Дитяче містечко "Казка" на реконструкцію зачинили 1 травня 2021 року. 1 березня Миколаївський міська рада оголосила переможця конкурсу на відбір суб'єктів господарювання для здійснення підприємницької діяльності на території дитячого містечка. Ним став Олександр Скрипін — фізична особа підприємець ФОП "Скрипін А. А.". Після почались роботи. Декілька разів переносилось відкриття.

Дитяче містечко "Казка" мало запрацювати до кінця липня 2021 року офіційне відкриття відбулось 20 серпня.

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