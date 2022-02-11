Інспектор управління КОРД з Чернігова та учасник міжнародних змагань "Invictus Games" ("Ігри Нескорених") у 2018 році Олександр Гавриленко отримав орден "За заслуги" III ступеня. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський. Нагороду ветеран та спортсмен отримав 10 лютого з рук Міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної.

Про це повідомили в пресслужбі поліції області.

Нагадаємо, поліцейський спецпризначенець Олександр Гавриленко – учасник міжнародних змагань "Invictus Games" ("Ігри Нескорених") у 2018 році. Також він входить до складу української збірної, яка виступатиме на цьогорічних змаганнях "Warrior Games" ("Ігри воїнів").

Протягом 2014-2016 років Олександр пройшов чотири ротації в зоні проведення антитерористичної операції, ніс службу в Красному Лимані, Слов’янську, Миколаївці, Чорнухиному.

ФОТО: Поліція Чернігівської області Олександр Гавриленко під час однієї з ротацій в ООС

Під час мінометного обстрілу блок-посту чоловік отримав осколкове поранення у спину та шию. Після реабілітації повернувся до виконання службових обов’язків у складі роти поліції особливого призначення.

Як згадує Олександр Гавриленко, спортом він активніше став займатися під час реабілітації. Вперше взяв участь у Національних Іграх Нескорених для бійців, що мали поранення, у 2017 році. Там він посів третє місце в жимі штанги лежачи, але не увійшов до складу збірної України, що поїхала на Ігри до Канади.

Наступного року він перейшов з важкої вагової категорії в середню і виборов золоту нагороду з пауерліфтингу на Національних Іграх Нескорених 2018. Таким чином, потрапив до збірної України, яку представляв на світових Іграх Нескорених, в австралійському Сіднеї.

ФОТО: Поліція Чернігівської області Олександр Гавриленко отримав золото на Національних Іграх Нескорених у Сіднеї

З Австралії Олександр повернувся з золотою медаллю з пауерліфтингу у середній вазі – перше місце він виборов з результатом 177 кг у жимі штанги лежачи.

Також Олександр Гавриленко разом з іще одним ветераном з Чернігова Владиславом Шатілом здобули золото на перших Віртуальних військових змаганнях "Ігри воїнів" (Warrior Games: Team Ukraine), які проходили у вересні 2021 року. Наші спортсмени перемогли у змаганнях з пауерліфтингу, кожний у своїй ваговій категорії, та отримали статус найсильніших ветеранів у світі.

Наразі в планах Олександра взяти участь в міжнародних змаганнях "Ігри воїнів", які мають відбутися у серпні цього року в США.

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