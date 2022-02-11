На трасі поблизу Чернівців вранці 11 лютого зіштовхнулись вантажівка та маршрутка. За інформацією поліції, водій вантажівки "MAN" зіткнувся з припаркованим мікроавтобусом, у якому були водій та сім пасажирів. Одна пасажирка травмувалась.

Про це повідомили на сайті управління нацполіції області.

За даними поліції, водій не обрав безпечної швидкості руху й дистанції, через це відбулось зіткнення. Маршрутка в'їхала в огорожу та перекинулась.

Усіх пасажирів мікроавтобуса доставили до лікарні для огляду. У однієї — діагностували забій поперекового відділу хребта.

фото: ГУНП в Чернівецькій області

У коментарі Суспільному директор центру екстреної медичної допомоги Володимир Єленєв сказав, що восьмеро людей внаслідок цієї аварії отримали незначні травми, одна — травми середньої важкості.

фото: ГУНП в Чернівецькій області

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає штраф від 3 400 до 8 500 або виправні роботи, або арешт, або обмеження волі до трьох років.

Що відомо

Аварія сталася вранці 11 лютого у селищі Лужани. Мікроавтобус в'їхав в огорожу та перекинувся. В аварії травмувались дев'ятеро людей.

Читайте також

"Випав через необережність". У Чернівцях чоловік впав з 5 поверху будинку

Читайте нас у Telegram: головні новини Буковини

Станьте частиною Суспільне Буковина: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected]