36-річний житель Хустщини намагався незаконно вивезти до Угорщини картину, написану в 1902 році. Про це повідомляють на сторінці Закарпатської митниці у Facebook.

Чоловік під час проходження митного контролю на ПП "Тиса" обрав "зелений коридор". В той час, як для вивезення старовинних творів живопису з України, потрібно мати дозвільні документи та обов’язково задекларувати річ. Жодних необхідних документів хустянин інспекторам не надав. Картину, зі слів чоловіка, він віз родичам у подарунок до міста Кішварда, — йдеться у повідомленні.

Закарпатська митниця/Facebook

Наразі художню чи історико-культурну цінність твору мистецтва визначатиме залучений спеціаліст-експерт, а справу скерують до суду, який і визначить подальшу долю картини.

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