Чоловік, який облив пам’ятник Степану Бандері в Тернополі червоною фарбою, був завербований російськими спецслужбами. Про це розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами, правоохоронці затримали трьох жителів Київщини, які зізналися, що були кураторами груп, які робили провокації за вказівками росіян.

"Мене намагалися завербувати члени спортивних організацій, які знаходяться в Київській області. За грошову винагороду я мав поїхати в Західні регіони нашої країни і скоїти провокаційні дії щодо пам’ятників, які встановлені героям нашої країни. Після цього, як я зробив ці дії, мені запропонували поїхати в РФ в складі двох груп, в якій було по 5 людей. Як мені стало відомо пізніше, всі ці люди робили ті самі дії для перевірки в Одесі. Теж вчиняли наругу над пам’ятниками і дипломатичними спорудами", – каже затриманий.

У Росії, каже Артем Дехтяренко, чоловіки мали робити провокації щодо росіян.

"За задумом організаторів, такі дії країна-агресор могла використати, як чергову причину для виправдання подальшого тиску на Україну. За попередніми даними, спецслужби РФ ретельно розробляли план провокацій і диверсій, спрямованих проти власного населення і в цьому мали звинуватити нашу державу. Зловмисникам розробили покрокову інструкцію дій, а всю детальну інформацію вони мали отримати вже в РФ. За участь у провокаціях обіцяли по 4 тисячі доларів США. Куратори запевнили, що коли завдання буде виконано, їх відправлять додому, проте, за наявними в СБУ даними провокаторів планували показово ліквідувати під час затримання. Працівники СБУ запобігли цьому сценарію", – каже Дехтяренко.

Під час обшуків у затриманих вилучили вогнепальну зброю з набоями та копії закордонних паспортів. Розпочали кримінальне провадження за 111 статтею ККУ – державна зрада. Вона передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років.

Нагадаємо, 14 грудня невідомий облив пам’ятник Степану Бандері червоною фарбою. Його зафіксували камери відеоспостереження. Після цього тернопільські правоохоронці оголосили підозру двом чоловікам із Житомира. Про це розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. 21-річним чоловікам інкримінують наругу, вчинену групою осіб. За це можуть ув’язнити до семи років.

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