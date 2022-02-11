АФФК “Суми” з перемоги стартував у третьому колі чемпіонату України з футзалу

У Сумах 11 лютого стартувало трете коло чемпіонату України з футзалу серед команд Екстраліги. У ньому зустрілись команди зі сходу і заходу. На грі побував Олександр Качанов.

У спорткомплексі Сумського педуніверситету восьма команда Екстраліги — академія футзалу футзальний клуб "Суми" — приймала шосту – львівську "Енергію". У сезоні 2021-2022 у матчі першого туру у Сумах перемогу з рахунком 4:3 святкували львів’яни. У десятому турі у Львові з рахунком 5:3 перемогли сумчани.

У матчі першого туру у ворота львів’ян тоді забивали Олександр Сметаненко, Роман Зеленський та Едуард Нагорний; у матчі десятого туру – голи на свій рахунок записали Василь Кефа, Дмитро Ігумнов, Сметанеко та двічі відзначився Нагороний.

Зеленський, Ігумнов та Кефа у матчі третього кола забити вже не зможуть – вони покинули команду. Напередодні новий клуб знайшов і Сметаненко. Тож лише Нагорний у складі АФФК "Суми" мав досвід взяття воріт "енергетиків". Але у цьому матчі зміг забити не він, а дебютант "Сум" Владислав Воронцов, який лише 7 лютого, в останній день трансферного вікна, підписав контракт з сумським клубом. Перший гол у цьому матчі виявився переможним – гра завершилась з рахунком 1:0 на користь сумчан.

"У двох матчах з "Енергією" грав, забивав. Тут фарт, мабуть, не на моєму боці був. Але це така справа", — говорить Едуард Нагорний.

"У цілому хочеться більше голів, і дійсно рухатись вперед", — сказав головний тренер ФК "Енергія" Валерій Легчанов.

"Третє коло – це битва за плей-офф. Ми хотіли, ми з хлопцями говорили і будемо битися в кожній грі", — зазначив головний тренер АФФК "Суми" Ярослав Пєсоцький.

Вісім очок, які до цього розділяли команди у турнірній таблиці, скоротились до п’яти. Але львів’яни, як і раніше, йдуть на шостому місці, сумчани – на восьмому.

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