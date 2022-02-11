Близько 48 тисяч звернень надійшли в електронному вигляді у 2021 році на адресу кіберполіції. Це це у два рази більше, ніж попереднього року. Про це на брифінгу, підбиваючи підсумки платіжного та банкоматного шахрайства у 2021 році в Україні, розповів начальник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайств Департаменту кіберполіції Національної поліції Іван Тимошенко, передає кореспондентка Суспільного.

За словами Тимошенка, найбільш поширені шахрайські схеми, за якими злочинці заволодівали коштами громадян, — це, насамперед, продаж товарів, що не існують, або загалом ненадання послуг як таких. Також йдеться про ситуації з телефонними шахраями, коли співробітники видають себе за представників банківських установ або платіжних систем і намагаються отримати інформацію про реквізити банківських карток, щоб у подальшому списати кошти.

Крім того, 2021 року з’явилася тенденція оформлювати онлайн-кредити на громадян завдяки доступу до сім карти. Він давав можливість зловмисникам отримати доступ до Інтернет-банкінгу та оформити онлайн-кредити.

Рекомендації громадянам щодо безпеки розрахунків та кредитів

За словами начальника відділу протидії різновидам онлайн-шахрайств Департаменту кіберполіції Національної поліції Івана Тимошенка, задля безпеки потрібно:

встановлювати пін-коди на сім карти;

відключити можливість віддаленого відновлення сім карти;

встановлювати складні паролі до самого телефону та мобільного додатку Інтернет-банкінгу.

Як повідомив Тимошенко, 2021 року до суду направили понад 2 тисячі кримінальних проваджень щодо 420 онлайн-шахраїв, яких притягнули до кримінальної відповідальності.

Що відомо

На Дніпропетровщині припинили схему інтернет-шахрайства, яку організував 26-річний мешканець Кривого Рогу разом зі своєю знайомою. Фігурантів викрили в рамках міжнародної поліцейської операції. Вони пропонували іноземним громадянам отримувати пасивний дохід від торгівлі цінними паперами на фінансових ринках. Для переконання вкладників організатор схеми навіть утворив мережу call-центрів у різних регіонах України.

На Херсонщині жінка через інтернет продавала неіснуючі товари. Вона брала з покупців повну передоплату, а після отримання коштів блокувала користувачів. Поліція під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури припинила шахрайську діяльність підозрюваної.

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