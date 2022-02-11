Литовська республіка передасть Україні зенітні комплекси "Стінгер" та збільшить кількість військових інструкторів в Україні. Про це повідомила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимонітє 11 лютого на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем на КПВВ "Щастя", передає кореспондент Суспільного.

"Литва переходить до військової допомоги Україні. Ми збільшуємо кількість військових інструкторів в країні. Та забезпечимо додаткове оснащення та зброю Україні", — сказала Шимоніте.

Окрім військової допомоги Литва передасть Україні однодозні вакцини від COVID-19 Janssen (Johnson & Johnson), які призначені для жителів тимчасово окупованих територій.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що усі радники Норманського формату ухвалили продовження припинення вогню. Наступна їх зустріч відбудеться у березні.

"Ми бачимо, що Російська сторона все ще не хоче рухатись назустріч для того, щоб домовлятись, але підтвердження виконання Мінських домовленостей зі всіх сторін це також добре досягнення, яке є на сьогоднішньому етапі переговорів у Норманському форматі", — сказав Шмигаль.

Що відомо

26 січня у Парижі відбулась зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" — Німеччини, Франції, України та Росії. Переговори тривали 8 годин. Сторони домовились про дотримання перемир’я на сході України, визнали "розбіжності" щодо Мінських угод та запланували нову зустріч. Також вони узгодили перше із грудня 2019 року комюніке.

10 лютого у Берліні відбулася нова зустріч радників лідерів Нормандської четвірки. Перемовини тривали майже дев'ять годин, за результатами представники української й російської сторони дали дві окремі пресконференції з майже протилежними заявами.

Представник української сторони голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що радники домовилися розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи та продовжити діалог. Натомість представник РФ Дмитро Козак сказав, що сторонам не вдалося "подолати різну інтерпретацію Мінських домовленостей", а Україна залишалася "непохитною".

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