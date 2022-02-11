"Буваю вимогливою, але віддаю увесь свій час". Історія дніпровської науковиці

11 лютого відзначають Міжнародний день жінок та дівчаток у науці. З нагоди цієї дати кореспонденти Суспільного зустрілися з професоркою та винахідницею, професоркою кафедри технології виробництва фізико-технічного факультету Дніпропетровського нацуніверситету Тамарою Манько.

Вона — лауреатка Національної премії України імені Бориса Патона, винахідниця, авторка понад 200 наукових праць, підручників та посібників. Каже: наука — це сімейна справа.

У родині майже всі доктори наук

"У мене не було навіть альтернативи, я виросла в родині батьків-інженерів. До нас приїздили багато вчених, тому моє дитинство проходило в такому середовищі. Взагалі, я добре вчилася, не могла інакше. У нас в родині майже усі доктори наук – батько, сестра доктор наук в медицині, донька також, чоловік", - розповідає жінка.

Тамара Манько викладає в університеті. До студентів ставиться із повагою, але суворо.

«Напевне, у мене такий характер. Студентів я налаштовую, як свого часу доньку свою — донечко, ти повинна! Так само я зі своїми студентами. Або ми працюємо, або не працюємо. Я буваю вимоглива, але я й сама віддаю весь свій час», - говорить професорка.

Декан фізико-технічного факультету ДНУ ім. Олеся Гончара Сергій Давидов з Тамарою Антонівною працюють разом понад 20 років.

«Ми працюємо вже багато років у педраді по захисту кандидатських, докторських дисертацій. Тамара Антонівна підготувала багатьох кандидатів та докторів наук. Мені завжди дуже приємно розмовляти з ними за їхніми темами дисертацій і питаннями, пов'язаними із захистом», - каже декан факультету.

Та, на кого рівняються

Аспірантка Катерина Седачова пише дисертацію під керівництвом Тамари Манько. Розповідає, що познайомилась з професоркою під час вступу в університет. Тамара Антонівна була керівницею її групи.

«Коли ми познайомилися, взяла її за приклад. Жінки стають передовими в науці, і Тамара Антонівна – та, за ким треба йти», - каже дівчина.

Сама науковиця каже, що їй пощастило, адже рідні розуміють її роботу. Влітку жінка любить відпочивати на дачі. Маленький онук Тамари Антонівни з цього приводу каже, що у бабусі зважди знайдеться робота.

За словами Тамари Манько, вона не уявляє себе без роботи та науки.

Читайте також

- "Лікар каже: ви народжуєте. Я йому: ні, не можу, у мене немає часу". Інтерв'ю з радіобіологинею

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро