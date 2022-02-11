Рівнераду просять назвати вулицю на честь Сашка Білого

У Рівному може з'явитися вулиця, названа на честь учасника Революції Гідності Олександра Музичка, відомого як Сашко Білий. Про це 11 лютого розповів секретар Рівнеради Віктор Шакирзян, який очолює комісію з питань найменування міських об'єктів.

За словами Віктора Шакирзяна, до міської влади звернулися п'ять громадських організацій із проханням назвати одну з вулиць Рівного на честь колишнього очільника "Правого сектора – Захід".

Члени комісії взяли це звернення до відома і запросили заявників на наступне засідання.

"Після того, як вони прийдуть і поспілкуємося вживу, вони розкажуть своє бачення. Я не проти називати, але хотів, щоб ми більш дискусійно прийняли певне рішення", – повідомив секретар Рівнеради.

Яку вулицю перейменовуватимуть на честь Олександра Музичка, поки не йдеться.

Що відомо

Під час Першої Чеченської війни Олександр Музичко на прізвисько Сашко Білий як член УНА-УНСО воював у загоні "Вікінг" на боці чеченців. Він був особистим охоронцем тодішнього очільника країни Джохара Дудаєва. Має орден "Честь нації".

Після повернення додому Музичко мав проблеми із законом. У січні 2003-го рівненський суд засудив його до 3,5 років за вимагання. Сам він називав ту справу сфабрикованою.

У 2012-му Музичко балотувався в народні депутати, він посів на окрузі шосте місце. Потім після певного затишшя активно з'являтись він почав уже під час подій Революції Гідності. Він очолив "Правий сектор" у Західній Україні.

9 березня 2014-го міліція оголосила Музичку підозру в створенні організованого злочинного угруповання та протидію правоохоронцям. Сам Сашко Білий заявив, що існує загроза його життю.

Олександр Музичко загинув від кульового поранення 24 березня 2014 року в селі Бармаки біля Рівного. Це сталось під час того, як його, за офіційною версією, намагались затримати бійці спецпідрозділу.

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