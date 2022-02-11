Рівнераду просять назвати вулицю на честь Сашка Білого

У Рівному може з'явитися вулиця, названа на честь учасника Революції Гідності Олександра Музичка, відомого як Сашко Білий. Про це 11 лютого розповів секретар Рівнеради Віктор Шакирзян, який очолює комісію з питань найменування міських об'єктів.
За словами Віктора Шакирзяна, до міської влади звернулися п'ять громадських організацій із проханням назвати одну з вулиць Рівного на честь колишнього очільника "Правого сектора – Захід".
Члени комісії взяли це звернення до відома і запросили заявників на наступне засідання.
"Після того, як вони прийдуть і поспілкуємося вживу, вони розкажуть своє бачення. Я не проти називати, але хотів, щоб ми більш дискусійно прийняли певне рішення", – повідомив секретар Рівнеради.
Яку вулицю перейменовуватимуть на честь Олександра Музичка, поки не йдеться.
Що відомо
- Під час Першої Чеченської війни Олександр Музичко на прізвисько Сашко Білий як член УНА-УНСО воював у загоні "Вікінг" на боці чеченців. Він був особистим охоронцем тодішнього очільника країни Джохара Дудаєва. Має орден "Честь нації".
- Після повернення додому Музичко мав проблеми із законом. У січні 2003-го рівненський суд засудив його до 3,5 років за вимагання. Сам він називав ту справу сфабрикованою.
- У 2012-му Музичко балотувався в народні депутати, він посів на окрузі шосте місце. Потім після певного затишшя активно з'являтись він почав уже під час подій Революції Гідності. Він очолив "Правий сектор" у Західній Україні.
- 9 березня 2014-го міліція оголосила Музичку підозру в створенні організованого злочинного угруповання та протидію правоохоронцям. Сам Сашко Білий заявив, що існує загроза його життю.
- Олександр Музичко загинув від кульового поранення 24 березня 2014 року в селі Бармаки біля Рівного. Це сталось під час того, як його, за офіційною версією, намагались затримати бійці спецпідрозділу.
Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки
Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber
Долучайтесь до нас в Instagram