Власника аптек в Ужгороді підозрюють у поширенні заборонених психотропних речовин. Чоловіку та двом його ймовірним спільникам вручили підозри. Про це повідомила речниця Закарпатської прокуратури Катерина Хижняк.

"За даними слідства, підприємець налагодив механізм розповсюдження заборонених в Україні лікарських препаратів "Xanax" і "Frontin", основною речовиною яких є психотроп альпразолам. Його використовують як транквілізатор", — розповіла речниця.

За словами Катерини Хижняк, підозрюваний купляв оптом партії таблеток за кордоном. Зберігали товар в аптеці. Таблетки надсилали поштою у регіони України.

Що вилучили правоохоронці під час обшуків

Правоохоронці провели обшуки, знайшли та вилучили більше 1500 таблеток психотропу, понад 2 тис. бланків для лікарських рецептів, а понад 5 тис. доларів та 61 тис. грн. Ймовірного організатора затримали, вирішується питання щодо обрання усім підозрюваним запобіжних заходів, — повідомила речниця Закарпатської прокуратури. Наразі триває досудове розслідування.

Суспільне намагається дізнатися контакти власника аптеки та інших двох підозрюваних, аби оприлюднити їхні позиції.

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