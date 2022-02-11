Вихідними у Полтаві прогнозують сонячну погоду

12-13 лютого у Полтаві та області синоптики опади у вигляді мокрого снігу, а також сонячну погоду. Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

У суботу, 12 лютого, денна температура на Полтавщині коливатиметься від +2 до +4 градуса. Уночі очікується температура повітря від 0 до +2 градусів морозу. Також цього дня синоптики прогнозують вдень мокрий сніг з дощем.

Укргідрометцентр Погода 12 лютого в Україні

У неділю, 13 лютого, вдень очікується від +3 до +5 градуса. Уночі – від -6 до -8 градусів. Вночі та вдень без опадів.

Укргідрометцентр Погода 13 лютого в Україні

У інших областях України 12-13 лютого денна температура повітря коливатиметься від +4 до +6 градусів.