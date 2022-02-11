На Полтавщині лікарняні листи можна відкривати у телефонному режимі або за допомогою Інтернету. Відповідний наказ Міністерства охорони здоров’я набув чинності від 10 лютого. Про це Суспільному розповіла експертка із питань експертизи тимчасової непрацездатності у Полтаві Лариса Мисюк. Формувати лікарняні у такому режимі можуть сімейні лікарі та педіатри.

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"Два дні дуже «ламало» тіло, я лежала, температура була. Перед цим у мене захворів чоловік, але у нього були легкі симптоми, він хворів усього два дні. Записатися у реєстратурі ніяк було зовсім. Тому що вже запис був на наступний день. А мені треба було взяти лікарняний у цей день, тому я стала у живу чергу в ізолятор. Перед мною було людей 20, як не більше. І я у живій черзі із третьої години просиділа до восьмої", – говорить полтавка Віта Міщенко.

Фото: Суспільне Полтава Черга у лікарні

Від 10 лютого лікарняні листи можна оформлювати у телефонному режимі або за допомогою Інтернету. Це згідно із наказом Міноборони здоров’я, каже експертка із питань експертизи тимчасової непрацездатності у Полтаві Лариса Мисюк.

"У разі наявності симптомів гострої респіраторної інфекції, пацієнт телефонує сімейному лікарю. Після консультації сімейний лікар робить рекомендації пацієнту із приводу лікування та формує медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до п’яти днів. Якщо хвороба триватиме довше, пацієнт має звернутися до лікаря на особистий прийом", – розповідає Лариса Мисюк.

Фото: Суспільне Полтава Лікарка працює у телефонному режимі

За словами експертки, оформлювати листи тимчасової непрацездатності у такому режимі можуть сімейні лікарі або педіатри, у такий спосіб можна лише за визначеним переліком захворювань.

"Стосується гострої респіраторної хвороби COVID-19, грипу і гострої респіраторної вірусної інфекції. Щоб пацієнти менше приходили у лікувальні заклади, менше контактували. Щоб могли дистанційно зв’язатися із сімейним лікарем, тобто із тим, із ким укладена була декларація", – додає Лариса Масюк.

Фото: Суспільне Полтава Полтавки у черзі в лікарні

"Додаю пацієнта на електронний прийом, відкриваю його особисту електронну картку, оформляю прийом відповідно скарг, які сказав пацієнт по телефону: що в нього озноб, температура, кашель. Синхронізую прийом, видаю електронний лікарняний лист. І приходить пацієнту СМС на телефон. Це зручно для нас як для лікарів, і для пацієнтів. Ми розвантажуємо прийом, ізолятор", – говорить сімейна лікарка центру ПМСД № 1 у Полтаві Олена Дороган.

Загалом же оформлювати листи тимчасової непрацездатності в електронному форматі на Полтавщині почали від вересня минулого року.

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