У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Калуської центральної районної лікарні планують встановити систему протипожежної безпеки. На це з міського бюджету Калуша виділять 250 тис. грн. Таке рішення ухвалили депутати міської ради, розповіла Суспільному заступниця міського голови Наталія Кінаш. Щоб забезпечити пожежний захист у всіх приміщеннях медзакладу потрібно понад 7 млн грн.

Про те, що саме планують встановити у лікарні, звідки братимуть гроші на облаштування та який стан пожежної безпеки у медзакладі в Калуші станом на 11 лютого, — читайте у матеріалі.

У Калуській центральній районній лікарні розміщені 425 ліжок. Разом із персоналом одночасно тут можуть перебувати приблизно 600 людей, проте у лікарні немає системи протипожежної безпеки. Щоб обладнати нею всі приміщення, потрібно понад 7 млн грн, каже заступник генерального директора закладу з фінансово-економічної роботи Микола Дмитерчук. У 2022 році з бюджету громади мають виділити 1 млн 600 тис. грн з цієї суми.

Микола Дмитерчук каже, що основна проблема лікарні зараз – це стан електромереж. Встановили їх за радянських часів. Навантаження від сучасного і потужного обладнання вони не витримують.

Інженерка з охорони праці Калуської центральної районної лікарні Галина Бухвак розповідає, що у великих відділеннях є по два або три щити. Крім того, в усіх коридорах є спеціальні наліпки та вказівники, план евакуації, пам’ятка, як діяти під час загоряння. З її слів, стежать у закладі й за технічною справністю засобів безпеки.

"У 2021 році ми закупили 20 вогнегасників. Перезаряджаємо їх по черзі: частину залишаємо у відділені, а частину возимо у Франківськ. Ще в нас є шість пожежних гідрантів навколо лікарні. У разі пожежі, треба під'єднати рукави. Є водойма. Машина може заправитись на в’їзді в лікарню", — розповіла Галина Бухвак.

У 2021 році на пожежну безпеку в лікарні витратили орієнтовно 100 тис. грн.

"Ремонт контурів заземлення, заміну опор щорічно проводимо за наші гроші. Також щорічно після зими облаштовуємо і ремонтуємо блискавкозахист. Де потрібно —підремонтовуємо електромережі та електрощитові. Ми мусимо замінювати автомати, що ламаються, внутрішні протипожежні водопроводи, пожежні рукави – все", — каже Микола Дмитерчук.

Заступниця міського голови Калуша Наталія Кінаш каже, що 27 січня (2022 року — ред.) на сесії міської ради депутати затвердили цільову програму забезпечення пожежної безпеки в закладах охорони здоров’я на 2022-2026 роки. Також міська рада звернулася до уряду з проханням надати субвенцію на обладнання медзакладів протипожежними системами.

"Обладнати пожежну сигналізацію ми неспроможні. Дуже багато зобов’язань поклали на місцеві бюджети, а надходження не такі, які потрібні. Є також багато першочергових проблем, куди треба скеровувати гроші. І тому, я вважаю, у цьому питанні нам була необхідна допомога держави. Тим паче аналогічна програма вже є у закладах освіти", — розповіла Наталія Кінаш.

Зараз, згідно з указом президента, рятувальники проводять позапланові інструктажі та обстеження лікувальних закладів.

За словами начальника відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Калуського районного управління ДСНС в області Романа Федоришина, на території Калуського району розташовані 149 медзакладів. З них 11 — стаціонарні, решта — медпункти або амбулаторії.

"Більшість закладів на території району не обладнані системами протипожежного захисту. У деяких протипожежне внутрішнє водопостачання — у неробочому стані та потребує ремонту. З великих недоліків, які виявили: дерев’яні конструкції не обробили вогнетривким розчином. Деякі установи не забезпечені первинними засобами пожежогасіння", — розповів Роман Федоришин.

Наприкінці грудня 2021 року у Калуській центральній районній лікарні фахівці перевірили кисневі системи. Також надзвичайники та керівники підрозділів провели протипожежні інструктажі.

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