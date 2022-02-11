Волинський археолог і науковець Віктор Баюк представив частину колекції камінних пізньобарокових декорів із розкопок у нововідкритих підземеллях Вежі Чорторийських та Колегіуму єзуїтів.

Як розповів Суспільному телефоном науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк, серед представлених предметів – частини каміна, які датуються рубежем 18-19 століття. Здебільшого на елементах зображені рослини.

Фото: Віктор Чухрай

"Бачимо орнаментальні мотиви пізнього барокко. По детальному дослідженню клейма може ми спробуємо більш уточнити цю дату. Вони ж (каміни – ред.) могли вироблятися сто років однакові. Це частина одного з напрямків колекції", – зазначив археолог.

Фото: Віктор Чухрай Елементи каміна

Зі слів Віктора Баюка, елементи каміна були знайдені під час дослідження нововідкритих підземель Башти Чорторийських та Колегіуму єзуїтів.

"Це фактично елементи каміна, де п'ять фрагментів покладено разом. Це верхня частина багатодекорованого каміна. Інші знахідні – можливо до цього ж каміна відносяться, важко сказати", – каже науковець.

Фото: Віктор Чухрай

Колекція знайдених предметів наразі перебуває в адміністрації державного історико-культурного заповідника в Луцьку.

"Якщо колеги, які працюють з нововідкритими підземеллями, висловляться потребу, щоб колекція експонувалася на місці знахідки, то спільно цю справу зробимо. Якщо ні, то ми знайдемо місце експонування в замку чи деінде", – додав Віктор Баюк.

Що відомо

Торік у квітні в Луцьку презентували об’єднані нововідкриті підземелля вежі Чарторийських та підземелля Колегіуму єзуїтів у єдиний комплекс. Це нові підземелля раннього модерного часу – середини 17 століття. У травні археологи знайшли глечик, який датується серединою 17 початком 18 століття.

Восени 2021-го під час досліджень північного муру колишнього монастиря шариток на вулиці Кафедральній у Луцьку науковці відшукали 300 одиниць археологічних знахідок.

У січні 2022-го на території колишньої історичної садиби на вулиці Ярощука, 12, котру торік знесли, волинські археологи знайшли фрагменти кераміки скіфських часів.

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