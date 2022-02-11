12 лютого на території Дніпропетровської області та у місті Дніпро очікується туман, видимість в тумані 300-500 метрів та пориви відру до 20 м/с. Про це повідомили у Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Рівень небезпеки 1 (жовтий).

На 12 лютого синоптики прогнозують хмарну погоду, невеликий дощ, вночі та вранці туман. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12, вдень пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі від 1 °C морозу до 4°Cтепла, вдень 2-7°C тепла, по місту 0-2°C тепла, вдень 3-5°C тепла.

13 лютого: малохмарно, без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8°C морозу, вдень 2-7°C тепла.

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