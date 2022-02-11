У Гуляйполі триває 21-й всеукраїнський турнір з волейболу «Кубок Водолія», в якому беруть участь 12 команд – вісім чоловічих та чотири жіночих із десяти міст України.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного Запоріжжя Валентин Пересипкін.

Сьогодні, 11 лютого – другий день змагань, загалом турнір триває три дні. Вік учасників турніру – від 45 до 70 років.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Організатор турніру Ігор Бірюков, президент СК "Запоріжжя" (клубу любителів волейболу) каже, що командам навіть довелося відмовляти, оскільки для участі обирали найсильніших.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Олімпійський чемпіон з волейболу (Мехіко, 1968 року) Володимир Іванов приїхав на змагання зі столиці. Чоловік каже: турнір вже став знаковим для ветеранського волейболу національного рівня:

"Тут панує неповторна атмосфера, атмосфера спортивного свята. Люди, які беруть участь в цьому турнірі – вони не займаються спортом, це клуб поціновувачів життя", – каже Володимир Іванов.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Переможців та призерів визначатимуть 12 лютого. Кубок "Водолія" розіграють в номінаціях 50+ та 70+ чоловічі команди, 45+ жіночі команди. Також організатори турніру за результатами змагань визначать 12 кращих гравців.

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