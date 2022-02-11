За добу коронавірус підтвердили у 958 буковинців: географія поширення

10 лютого в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 958 людей. Найбільше випадків виявили у Чернівецькому районі.

Про це на сторінці обласної державної адміністрації у Facebook.

У Чернівецькому районі виявили 768 випадків інфікування, з них 463 – в Чернівцях. У Вижницькому районі – 70, у Дністровському – 120.

Суспільне Буковина Динаміка захворюваності коронавірусом в області

У лікарнях області станом на 10 лютого перебуває 968 людей. У 896 пацієнтів підтверджений COVID-19, інші 72 – мають підозру на інфікування. За добу 413 буковинців одужали від коронавірусу.

За добу до лікарень шпиталізували 71 людину. Одинадцять людей з коронавірусом померли.

Суспільне Буковина Динаміка захворюваності коронавірусом в області

Що відомо

Загалом в області 144 921 випадок інфікування коронавірусом, 119 455 людей одужали, а 3 219 померли.

25 лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького. Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

Станом на 10 лютого в області першою дозою 299 337 людей, що складає 33,26% населення області. Другою дозою імунізували 287 184 людей. Додатковою – 81, бустерною – 8 648.

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