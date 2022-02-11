Баскетболіст Трістін Воллі залишає миколаївський клуб

Муніципальний баскетбольний клуб "Миколаїв" припинив співпрацю з американським гравцем Трістіном Воллі.

Про це повідомляє речниця клубу Анастасія Мехедова.

Трістін Воллі встиг зіграти два матчі у складі "корабелів". Проти "Дніпра" гравець здобув три очки, зробив три підбирання та одну результативну передачу. Проти "Тернополя" здобув одне очко і зробив одне підбирання.

Трістіна Воллі МБК "Миколаїв" підписав 21 січня 2022 року. До цього американець грав у клубі італійської Серії А2 "Уранія Мілан", у якому за чотири матчі набирав у середньому 5,3 очка, 3,3 підбирання та 1,8 передачі.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram.