В Івано-Франківську поліцейські затримали 19-річного студента, який, ймовірно, розповсюджував наркотики через Telegram-канал. Про це повідомили на Facebook-сторінці обласної поліції.
Як йдеться у дописі, поліцейські на одній з вулиць Франківська зупинили чоловіка. Під час поверхневої перевірки у нього знайшли полімерні пакунки із речовиною, схожою на канабіс. У коробці також лежало каміння, що "збільшило вагу пакунка та мало відвернути увагу".
"Для розповсюдження наркотичних речовин хлопець створив Telegram-канал і збував їх, розміщуючи "закладки". Збут одного граму канабісу у цьому чаті коштував 220 грн. Поліцейські встановили й джерело надходження наркотиків і зараз розшукують спільників", — йдеться у повідомленні.
Поліцейські направили речовини на експертизу, а Telegram-канал ліквідували.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту Кримінального кодексу України. Згодом франківцю оголосять про підозру та оберуть міру запобіжного заходу.
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