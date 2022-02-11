В Івано-Франківську поліцейські затримали 19-річного студента, який, ймовірно, розповсюджував наркотики через Telegram-канал. Про це повідомили на Facebook-сторінці обласної поліції.

Як йдеться у дописі, поліцейські на одній з вулиць Франківська зупинили чоловіка. Під час поверхневої перевірки у нього знайшли полімерні пакунки із речовиною, схожою на канабіс. У коробці також лежало каміння, що "збільшило вагу пакунка та мало відвернути увагу".

Фото: Facebook/Поліція Івано-Франківської області У хлопця знайшли полімерні пакунки

"Для розповсюдження наркотичних речовин хлопець створив Telegram-канал і збував їх, розміщуючи "закладки". Збут одного граму канабісу у цьому чаті коштував 220 грн. Поліцейські встановили й джерело надходження наркотиків і зараз розшукують спільників", — йдеться у повідомленні.

Фото: Facebook/Поліція Івано-Франківської області

Поліцейські направили речовини на експертизу, а Telegram-канал ліквідували.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України. Згодом франківцю оголосять про підозру та оберуть міру запобіжного заходу.

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