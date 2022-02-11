Генпрокуратура Республіки Білорусь порушила кримінальну справу проти мера Дніпра Бориса Філатова – йому інкримінують розпалювання національної ворожнечі. Про це йдеться в Telegram-каналі Генеральної прокуратури Білорусі.

За повідомленням, посадовець організував зняття національного символу Республіки Білорусь – Державного прапора, розміщеного біля входу до будівлі міськради та замінив його символом національного руху країни – біло-червоно-білим прапором.

"Поглумившись над історичною реліквією, він тим самим принизив національну честь та гідність білорусів. Це явно шкодить тісним та дружнім зв’язкам наших народів, свідчить про небажання вести конструктивний діалог", - пишуть у Telegram-каналі.

У пресслужбі міського голови Бориса Філатова Суспільному повідомили, що мер наразі не коментує відкриття кримінальної справи проти нього у Білорусі. І додали, що свою думку з цього приводу він може написати на своїй сторінці у Facebook.

Санкція статті "Розпалювання расової, національної, релігійної чи іншої соціальної ворожнечі" Кримінального кодексу Республіки Білорусь передбачає позбавлення волі на строк до 10 років.

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