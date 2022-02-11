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У Маріуполі вшанували пам'ять загиблих під час Павлопіль-Широкинської операції
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У Маріуполі вшанували пам'ять загиблих під час Павлопіль-Широкинської операції

Антон Степура Юлія Слабінська
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У Маріуполі вшанували пам'ять загиблих під час Павлопіль-Широкинської операції У Маріуполі вшанували загиблих військових, фото: Суспільне

У Маріуполі 11 лютого вшанували пам’ять українських військових, загиблих під час Павлопіль-Широкинської операції10 лютого 2015 року почалася операція сил АТО під Маріуполем, у результаті якої були звільнені Широкине та Павлопіль..

Для вшанування пам’яті військовослужбовці та місцеві жителі зібралися у міському парку культури біля пам’ятного знаку полеглим. Присутні поклали квіти та вшанували хвилиною мовчання.

Жителі Маріуполі на вшанування пам'яті, фото: СуспільнеЖителі Маріуполі на вшанування пам'яті, фото: Суспільне

Жителі Маріуполі на вшанування пам'яті, фото: Суспільне

Військові віддають честь загиблим побратимам, фото: СуспільнеВійськові віддають честь загиблим побратимам, фото: Суспільне

Військові віддають честь загиблим побратимам, фото: Суспільне

Люди кладуть квіти біля меморіалу загиблим військовим, фото: СуспільнеЛюди кладуть квіти біля меморіалу загиблим військовим, фото: Суспільне

Люди кладуть квіти біля меморіалу загиблим військовим, фото: Суспільне

Що відомо

  • Наступальна операція українських сил розпочалася 10 лютого 2015 року.
  • Тривала 5 днів. Від російських найманців було звільнено 5 населених пунктів Приазов’я.
  • З 11 по 15 лютого, українські військові провели евакуацію місцевих жителів
  • У операції взяли участь близько 3000 тисяч українських військових, 11 з них загинули.
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