У Маріуполі вшанували пам'ять загиблих під час Павлопіль-Широкинської операції

У Маріуполі 11 лютого вшанували пам’ять українських військових, загиблих під час Павлопіль-Широкинської операції10 лютого 2015 року почалася операція сил АТО під Маріуполем, у результаті якої були звільнені Широкине та Павлопіль..
Для вшанування пам’яті військовослужбовці та місцеві жителі зібралися у міському парку культури біля пам’ятного знаку полеглим. Присутні поклали квіти та вшанували хвилиною мовчання.
Жителі Маріуполі на вшанування пам'яті, фото: Суспільне
Військові віддають честь загиблим побратимам, фото: Суспільне
Люди кладуть квіти біля меморіалу загиблим військовим, фото: Суспільне
Що відомо
- Наступальна операція українських сил розпочалася 10 лютого 2015 року.
- Тривала 5 днів. Від російських найманців було звільнено 5 населених пунктів Приазов’я.
- З 11 по 15 лютого, українські військові провели евакуацію місцевих жителів
- У операції взяли участь близько 3000 тисяч українських військових, 11 з них загинули.
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