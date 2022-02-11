На Луганщині виявили арсенал окупантів, які причетні до серії терактів

На Луганщині виявили арсенал з боєприпасами, який належить окупантам причетним до підриву автомобілів співробітників СБУ та інших терактів.
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
Схрон окупантів виявили у напівзруйнованій будівлі за кілька кілометрів від державного кордону України. у ньому були 70 ручних гранат РДГ-5.
"За попередніми даними, схованку облаштували учасники диверсійно-розвідувальної групи бойовиків, причетної до серії вибухів на території регіону. До складу ворожого підрозділу входив вибухотехнік з РФ", - повідомили у пресслужбі.
У 2015 році вони підірвали радіолокаційну станцію та два автомобілі співробітників СБУ та Державної прикордонної служби.
Диверсантів заарештували у 2018 році під час масштабної спецоперації. А ватажка угрупування засудили до майже восьми років позбавлення волі.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших причетних до злочинів.
Що відомо
- У серпні 2021 року Служба безпеки України викрила мережу агентів так званої "спецслужби ЛНР", які готували теракти на території України. Зокрема вони планували підірвати співробітника СБУ.
- 29 серпня 2021 року на Луганщині під машиною співробітника СБУ виявили невідомий пристрій, ймовірно вибухівку.
- 5 червня на Луганщині правоохоронці затримали чоловіка, який був завербований спецслужбами РФ та збирався вчинити теракт у Сєвєродонецьку.
- 31 березня 2017 року в Центральному районі Маріуполя стався вибух автомобіля "Toyota Land Cruiser Prado", у якому загинув заступник начальника головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ Олександр Хараберюш. У жовтні того ж року правоохоронці затримали Юлію Прасолову, яку підозрювали у підриві автомобіля Олександра Хараберюша. У2018 році її засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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