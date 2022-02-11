На Луганщині виявили арсенал окупантів, які причетні до серії терактів

На Луганщині виявили арсенал з боєприпасами, який належить окупантам причетним до підриву автомобілів співробітників СБУ та інших терактів.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Схрон окупантів виявили у напівзруйнованій будівлі за кілька кілометрів від державного кордону України. у ньому були 70 ручних гранат РДГ-5.

"За попередніми даними, схованку облаштували учасники диверсійно-розвідувальної групи бойовиків, причетної до серії вибухів на території регіону. До складу ворожого підрозділу входив вибухотехнік з РФ", - повідомили у пресслужбі.

У 2015 році вони підірвали радіолокаційну станцію та два автомобілі співробітників СБУ та Державної прикордонної служби.

Диверсантів заарештували у 2018 році під час масштабної спецоперації. А ватажка угрупування засудили до майже восьми років позбавлення волі.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших причетних до злочинів.

Що відомо

У серпні 2021 року Служба безпеки України викрила мережу агентів так званої "спецслужби ЛНР", які готували теракти на території України. Зокрема вони планували підірвати співробітника СБУ.

29 серпня 2021 року на Луганщині під машиною співробітника СБУ виявили невідомий пристрій, ймовірно вибухівку.

5 червня на Луганщині правоохоронці затримали чоловіка, який був завербований спецслужбами РФ та збирався вчинити теракт у Сєвєродонецьку.

31 березня 2017 року в Центральному районі Маріуполя стався вибух автомобіля "Toyota Land Cruiser Prado", у якому загинув заступник начальника головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ Олександр Хараберюш. У жовтні того ж року правоохоронці затримали Юлію Прасолову, яку підозрювали у підриві автомобіля Олександра Хараберюша. У2018 році її засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте нас у Telegram: усі новини Донбасу