Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила про підозру поліцейському Криворізького райуправління поліції за спричинення смертельного ДТП. Про це йдеться на сайті Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства, вранці 26 жовтня 2021 року правоохоронець для обгону виїхав на зустрічну смугу та зачепив кілька автомобілів. Один з них зіштовхнувся з автобусом.

Внаслідок події на місці загинув 40-річний водій, батько п`яти дітей.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 КК України

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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