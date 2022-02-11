Учні 1-4 класів в Ужгороді повертаються до офлайн-навчання

Учні 1-4 класів в Ужгороді із понеділка, 14 лютого, повертаються до очного навчання. Таке рішення прийняли на засіданні протиепідемічної комісії в міській раді, повідомили в Ужгородській міськраді на Facebook-сторінці. Учні 5-11 класів наразі продовжать навчатися дистанційно.

"Минулий тиждень був піковим щодо захворюваності на грип, ГРВІ, зараз спостерігається зниження кількості хворих, зокрема дітей, за винятком захворюваності на коронавірус — тут показники, на жаль, високі. Зменшилася і кількість дітей, які лікуються стаціонарно у міській дитячій лікарні", — йдеться у повідомленні.

У міськраді зазначили, що попри "червону" зону на Закарпатті, усі заклади освіти Ужгорода готові відновити роботу у звичному режимі, адже всі працівники вакциновані. "Однак зважаючи на те, що кількість хворих усе ще значна, прийняли рішення продовжити для середньої та старшої шкільної ланки дистанційне навчання", — повідомляють в Ужгородській міськраді.

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62 класи на самоізоляції: учні всіх шкіл Ужгорода мали вчитися в онлайн-режимі з 24 січня до 4 лютого. Що кажуть батьки школярів та вчителі.

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