Туман та незначні опади. Погода в Одесі та області на вихідних

На вихідних 12-13 лютого в Одесі та області очікується хмарна погода. Місцями незначні опади та туман. Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради із посиланням на гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

12 лютого в Одесі буде хмарно с проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі складе 1-3°С тепла, вдень — 5-7°С.

У області також хмарно с проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с. Температура вночі від 1°С морозу до 4°С тепла, вдень сягатиме 4-9°С тепла.На дорогах вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

13 лютого варто очікувати мінливу хмарність. Опадів не буде. Вітер північно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі 1-6°С морозу, вдень 2-7°С тепла.

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