У Херсоні дистанційне навчання для учнів 1-4 та 11 класів закладів загальної середньої освіти подовжили до 16 лютого 2022 року.

Про це йдеться на сайті Херсонської міської ради.

З 17 лютого учні початкової школи та одинадцятикласники розпочнуть навчання офлайн. Учні 5-10 класів навчатимуться онлайн до 24 лютого 2022 року. Це рішення прийняла регіональна комісія ТЕБ та НС.

До 24 лютого у Херсоні зберігається заборона відвідування закладів позашкільної освіти та проведення в закладах освіти батьківських зборів, гуртків, факультативів, спецкурсів, та групових екскурсій і поїздок.

Заклади дошкільної освіти працюватимуть у звичайному режимі з дотриманням усіх протиепідемічних заходів.

Що відомо

10 лютого регіональна комісія ТЕБ та НС під час засідання прийняла рішення про подовження дистанційного навчання у школах Херсонщини до 24 лютого. Щодо навчання учнів 1-4 та 11 класів залишили на розсуд місцевій владі.

Херсонські школи з 27 січня перейшли на дистанційну форму навчання. Це пов`язано зі збільшенням кількості хворих на коронавірус.

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