Водій вантажівки, який влаштував смертельну ДТП у Києві, дістав 8 років в’язниці

Суд відправив до в’язниці водія вантажівки, який у стані алкогольного сп’яніння збив двох чоловіків в Оболонському районі Києва 15 жовтня 2021 року. Тоді внаслідок аварії постраждав сценарист Суспільного Олександр Зінченко, а його товариш Олександр Шибицький помер у лікарні.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою вироком Оболонського районного суду міста Києва до 8 років позбавлення волі засуджено водія за фактом вчинення ДТП зі смертельними наслідками", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прокуратурі, вирок водію винесли за ч. 3 ст. 286-1 та ч. 2, ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу.

"Прокурором у суді доведено, що водій вантажівки "МАN", перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході, після чого втік з місця події", — пояснили у пресслужбі.

Один з постраждалих у ДТП, 25-річний Олександр Шибицький, помер у лікарні, другий — сценарист "Суспільного" Олександр Зінченко — отримав тілесні ушкодження, але вижив.

За результатами судового розгляду водія засудили до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 8 років. Окрім того, він має сплатити потерпілій стороні понад 500 тисяч гривень моральної та матеріальної шкоди.

Що сталося

Ввечері 15 жовтня водій вантажівки 1974 року народження у стані алкогольного сп'яніння скоїв наїзд на пішоходів на проспекті Степана Бандери і втік з місця події. Патрульні поліцейські зупинили порушника на Столичному шосе та затримали його.

Серед постраждалих внаслідок наїзду вантажівки — редактор (сценарист) Суспільного, історик та публіцист Олександр Зінченко. Зокрема, він є сценаристом документального серіалу "Колапс: Як українці зруйнували імперію зла", присвяченого 30-річчю проголошення Незалежності України.

16 жовтня Шевченківський суд Києва заарештував водія вантажівки.

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