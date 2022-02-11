Виконавчий комітет Бердянської міської ради оголосив конкурс на створення логотипу до свята "195-а річниця заснування міста Бердянськ". Конкурс триватиме з 10 лютого по 22 березня 2022 року. Переможців обиратимуть у двох вікових категоріях.

Про це повідомляється на сайті Бердянської міської ради.

Основними вимогами до логотипу є:

– формування позитивного іміджу громади міста Бердянськ;

– промоція культурного, економічного та соціального потенціалу громади міста;

– використання єдиного візуального стилю в рекламних, промоційних та інших заходах;

– формування у мешканців міста позитивних знань про Бердянськ, його історико-культурну спадщину та економіко-інвестиційний потенціал.

"Логотип свята має бути оригінальним, не містити й не відтворювати елементи пам’ятників, художніх робіт та інших творів, що перебувають під охороною авторського права, засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів тощо, що мають правову охорону, лайливі слова, відомості, що заборонені до публічного розповсюдження ", — зазначають на сайті міськради.

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Як зазначають у міськраді Бердянська, конкурс проходитиме у чотири етапи:

– І етап (з 10 лютого по 4 березня) – подання конкурсних робіт;

— ІІ етап (з 9 по 15 березня) – оприлюднення наданих конкурсних робіт в ЗМІ та соціальних мережах та голосування;

— ІІІ етап (з 16 по 18 березня) — півфінал для п’яти конкурсних робіт, які набрали найбільше балів;

– ІV етап (22 березня) – фінальне оцінювання та визначення переможця.

Дедлайн подання конкурсних робіт — до 15:00 4 березня за адресою: площа Єдності, 2, кабінет №38 або на електронну адресу: [email protected].

Переможців визначатимуть у двох вікових категоріях: до 14 років та від 14 років. Вони отримають диплом та цінний подарунок.

Детальніше про вимоги до конкурсних робіт можна дізнатися за посиланням.

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