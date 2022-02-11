11 лютого в Ленінському районному суді обрали запобіжний захід для водія, який ввечері 9 лютого на острові Хортиця збив двох неповнолітніх дівчат – тримання під вартою на 60 діб у СІЗО Запоріжжя

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Запоріжжя Дар'я Пасічник із залу суду.

Слідчий Запорізького районного управління національної поліції Олександр Толочко просив задовольнити клопотання, щодо тримання підозрюваного під вартою. Слідство вважає такий запобіжний захід необхідним, бо підозрюваний може переховуватися.

Прокурорка Дніпровської окружної прокуратури Запоріжжя Наталя Красуля підтримала клопотання. Сказала, що був встановлений факт вживання марихуани водієм.

29-річний підозрюваний Іван Гацько свою провину визнав повністю: "Їхав на неосвітленій ділянці дороги з цією зеброю. Переді мною їхала машина, яка різко зманеврувала вправо та вдарилася об бордюр. Я побачив цю ситуацію та почав гальмувати ...та збив дівчат. Я їх не бачив".

Далі за словами чоловіка він зупинився, викликав швидку та залишався на місці ДТП.

Його адвокатка Вікторія Матсалаєва заперечила проти обрання запобіжного у вигляді тримання під вартою. Каже: її підзахисний не буде переховуватися від органів досудового розслідування. Також вона зауважила, що ділянка дороги, де було збито дівчат, погано освітлена та додала фото.

За словами адвокатки, її підзахисний не перебував в стані ані алкогольного, ані наркотичного сп'яніння, та попросила домашній арешт з визначенням часу.

Оновлено:

Суд обрав запобіжний у вигляді тримання під вартою на 60 діб у СІЗО Запоріжжя. Розмір застави – 70 тисяч 430 грн.

Що відомо

9 лютого поблизу зупинки громадського транспорту "Цемеж" водій автівки — “ІЖ-2717-90” збив двох дівчат 2006 року народження, які переходили дорогу на неврегульованому пішохідному переході. На теперішній час дівчата перебувають в реанімаційному відділенні Запорізької обласної дитячої лікарні.

10 лютого водієві оголосили про підозру. З'ясувалось, що водій перебував у стані наркотичного сп’яніння. Відносно нього відкрита кримінальна справа за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження) КК України.

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