Вищий антикорупційний суд 11 лютого обрав запобіжний захід імовірному співучаснику затриманого раніше депутата Київської міської ради. Запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 2 481 000 гривень.

Про це повідомляє пресцентр Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Згідно з повідомленням, підозрюваного взято під варту. Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого частиною 5 статті 27 та частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України

Підозрюваного взято під варту в залі суду. Прокуратура вважає, що він є причетним до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України. Йдеться про справу про отримання хабаря розміром 1,26 мільярда гривень депутатом Київської міської ради.

У повідомленні ВАКС не названо імен фігурантів. Проте, імовірно йдеться про депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина. У цій справі затримано депутата та ще 5 фігурантів розслідування.

Як повідомили Суспільному у ВАКС, 11 лютого відбудеться засідання щодо ще одного фігуранта цієї справи.

Що відомо

9 лютого детективи Національного антикорупційного бюро викрили депутата Київської міськради на отриманні на 1,26 млн грн неправомірної вигоди. Як повідомили у пресслужбі партії "Слуга Народу", затриманим виявився представник політсили Владислав Трубіцин.

За даними НАБУ, Трубіцин у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних комунальних підприємств, отримували хабарі забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок.

У "Слузі Народу" пізніше заявили, що викриття Трубіцина "є зайвим підтвердженням того факту, що у владі міста процвітає корупція, в якій замішані підлеглі міського голови".

Офіс генерального прокурора погодив підозри шістьом людям, які фігурують у справі про хабар за сприяння дрібній торгівлі в Києві. Серед них — депутат Київської міської ради від "Слуги Народу" Владислав Трубіцин. Про це на брифінгу 10 лютого розповів директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

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